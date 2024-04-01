Ekonomik programda kararlılık mesajı

Ekonomi yönetimi, yerel seçimlerin ardından uygulanan ekonomik programın kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. temel önceliğin enflasyonla mücadele olduğunun altını çizilirken, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren fiyat istikrarının sağlanması yolunda atılan adımların etkilerinin görülmeye başlanacağına vurgu yapıldı. Sürdürülebilir büyüme, yapısal reformlar, rekabet gücünün artırılması yolunda OVP'de açıklanan takvime uygun adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.Türkiye'nin Mahalli İdareler seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini ifade etti. Yılmaz, "Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız" dedi.Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracat artırırken, cari açığı düşürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız" diye konuştu. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelenin sonuçlarının belirgin bir şekilde görülmeye başlanacağını kaydeden Yılmaz, "Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır" değerlendirmesinde bulundu.Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacak. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız.Her daim milletimizin sandığa yansıttığı irade bizim için kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. İnşallah yeni keşiflerle, vizyoner politikalarımızla ülkemizi enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu yüzyılı enerjinin de yüzyılı yapacağız.Seçimi geride bırakmış olarak, önümüzdeki dönemde halkımızın refahını artırmak ve ekonomimizi güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda, ekonominin tüm aktörleriyle ve halkımızla birlikte çalışacağız.