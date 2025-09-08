Ekonominin yol haritası açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını şekillendirecek olan Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıyla bugün açıklanıyor. Ekonominin 2026- 2028 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda nasıl bir süreç beklendiği şekillenecek. Programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.