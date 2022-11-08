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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Ekonomiye destek 1 trilyonu aştı

Ekonomiye destek 1 trilyonu aştı
Vakıfbank'ın aktif büyüklüğü, 2021 sonuna göre yüzde 80 artarak bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.4 trilyon liraya ulaştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 1 trilyon 42 milyar TL destek veren banka, yılın dokuz ayında 15 milyar 610 milyon TL net kâr elde etti.

DESTEKLER HIZ KESMİYOR
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin güçlü büyümesindeki lokomotif sektörün bankacılık olduğunu belirterek, "Nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman desteğini, yıllık bazda yüzde 70 artırarak 1 trilyon 42 milyar TL'ye ulaştırdık" dedi. Nakdi kredilerin yıllık yüzde 66 artışla 794 milyar TL seviyesine çıktığını ifade eden Üstünsalih, "Son yıllarda izlediğimiz politikamızı sürdürerek ülkemiz ihracatına katkı sağlayan, üretim, yatırım ve istihdam odaklı öncelikli sektörleri ve firmaları fonlamaya devam ettik. Söz konusu firmalara kullandırdığımız krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 636 milyara ulaştı" diye konuştu.

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Ekonomiye destek 1 trilyonu aştı
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