Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomiye güven arttı
Giriş Tarihi: 29.9.2023 10:30

Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

İHA
Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomiye güven arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA