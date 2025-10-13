Elektrikte kademe oranı düşürülüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranını güncellemeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim sınırının bu ayın sonuna kadar düşürülmesi, 2026'da devreye alınması planlanıyor. Elektrik dağıtım şirketleri de uygulamanın kaç kişiyi etkileyeceğini analiz etmek için bir çalışma başlattı.Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kademeli sistemin bu yılın şubat ayı itibarıyla uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak" dedi. Erdoğan, sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını da dile getirerek, "Elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla bu yükün bir kısmı azaltılacak. Kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek" dedi.Yeni kademenin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor.