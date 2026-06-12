Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sonrası satılık taşınmaz ilan sayısı yüzde 26 azaldı!

İLAN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ 415 BİN 618 OLDU

Yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve piyasa analizi alanında faaliyet gösteren Endeksa verilerine göre, EİDS'in satılık ilanlar için zorunlu hale geldiği 15 Şubat'tan 9 Haziran'a kadar geçen sürede Türkiye'deki tüm platformlarda yer alan satılık konut ilanı sayısı 1 milyon 618 bin 875'ten 1 milyon 203 bin 257'ye geriledi.

Böylece ilan sayısı 415 bin 618 azalırken, düşüş oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde ise satılık taşınmaz ilan sayısının yüzde 25,4 azaldığı görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör