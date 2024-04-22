Elektronik tebligatla 7 milyar lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT A.Ş.'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden, 5 yılda gönderilen elektronik tebligatın 213 milyona ulaştığını, bu sayede 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu tasarrufu sağlandığını bildirdi. Ulusal elektronik tebligat hizmetinin yaygınlaştırılmasıyla zamandan tasarruf sağlanırken, çevrenin korunması adına da önemli adım attıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Zaman, iş gücü ve maliyet gibi birçok alanda sağladığı yararın yanı sıra, bu sistem 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağladı" dedi.Uraloğlu, UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğini, uygulamada elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini belirtti. Uygulamayla vatandaşların mobil uygulama üzerinden anında yeni tebligatla ilgili bildirim alabildiklerini aktaran Uraloğlu, "Mobil uygulama üzerinden alınan tebligatlar ayrıca dijital olarak da arşivlenebiliyor.Vatandaşlarımız UETS ile ilgili 'www.etebligat.gov.tr' sayfasından UETS hesabını açabiliyor, kullanım kılavuzlarına ulaşabiliyor ve mevcut hesabına gelen elektronik tebligatlarını da görüntüleyebiliyor" açılamasını yaptı. Uraloğlu, bu yılın başında devreye alınan yeni sistemle kullanıcıların, e-Devlet hesapları üzerinden iki aşamalı giriş yöntemiyle kimlik doğrulamalarını yaparak, dünyanın her yerinden UETS hesaplarına online ulaşabildiklerini kaydetti.