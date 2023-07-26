Elektronik Ürün Senedi işlem hacmi 4 yılda 130 milyar lira oldu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üretici ve tüketicileri merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek için 26 Temmuz 2019'da faaliyete geçen TÜRİB ELÜS Piyasası, dördüncü yılını doldurdu.

Çoğunluğu çiftçi gerçek kişilerden oluşan 200 bine yakın kişi işlem yapmak üzere TÜRİB'e kaydoldu. Gelecek yıl, Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının (ÜPAK) faaliyete geçmesiyle birlikte bu sayıda ciddi artış bekleniyor.

TÜRİB'in 4 yıllık faaliyet döneminde, işlem hacmi 130 milyar lirayı, işlem miktarı ise 33 milyon tonu aştı.

ELÜS'e konu ürünler, modern teknolojiyle donanmış lisanslı depolarda sağlıklı bir şekilde saklanarak, fire ve israfın en düşük seviyede tutulması sağlanıyor.

LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ 9,2 MİLYON TONU GEÇTİ

Ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi, TÜRİB'in faaliyete geçişinin dördüncü yılında iki katın üzerinde artarak 9,2 milyon tonu aştı. Lisanslı depo işletme sayısı 175'e yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021'de onaylanan TÜRİB Ar-Ge Merkezinde, ELÜS piyasasının aracılı sisteme taşınması ve vadeli işlem piyasası altyapısı için çeşitli projeler yürütülüyor.