Elemansızlık yeni siparişleri iptal ettirmeye başladı

İş dünyasının personel sorunu gün geçtikçe büyüyor. Durum bazı sektörlerde öyle bir noktaya geldi ki yüksek maaşlar dahi soruna çare olmuyor. Sanayide eleman kaynaklı sipariş iptalleri dahi yaşanıyor. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı, "Yurtdışından işçi getirip apartman kiralayan dahi var ama çare olmuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde radikal bir çözüm gelmezse Türkiye ekonomisi sadece bu nedenden küçülme eğilimine girecek" diye konuştu. Türkiye'de "ara eleman" değil "aranan eleman" sorunu olduğunu belirten Salıcı, "Bu işi kaynağından çözmek lazım. 4+4+4 eğitim modeli şu an ekonominin gerçekleri ile örtüşmüyor. Kalıcı çözüm şart" dedi.Öte yandan yaşanan soruna ilişkin kalıcı çözüm önerileri de sıkça gündeme geliyor. Bu önerilerin birisi de tüm liselerin meslek lisesi statüsüne çekilmesi. Bugüne kadar 50 binden fazla kaynakçı ve 800 bin kişiye de mesleki eğitim veren eğitimci Begüm Özdoğularlı Pandır, kalıcı çözümün düz lise mantığının kaldırılmasından geçtiğini belirtti. Yakın zaman önce sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek anket ve rapor oluşturduklarını belirten Pandır, "Buna göre Türkiye'deki nitelikli eleman sorununu çözmek için tüm okulların meslek lisesi haline getirilmesi gerekli. Ama adı meslek lisesi olmamalı. Farklı bir isimle tüm tüm liseler meslek liseleri mantığında birleştirilmeli. Aksi durumda tablo ürkütücü noktalara gidiyor" dedi. Bu fikrin rapor halinde hazırlandığını ve binlerce sanayicinin de desteklediğini belirten Pandır, şöyle devam etti: "Raporumuzu ilgili bakanlıklara sunmaya başladık. Onlardan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kaynakçılık, CNC operatörlüğü, duvar örme, fayans döşeme gibi zanaatkarlık gerektiren alanlarda çalışan kişilerin hak ettikleri maaşları alamaması ve toplum içinde 'vasıfsız bir işçi' olarak konumlandırılması emektar çalışanları küstürdü. Bizim önerimiz bu algıları da yıkacak."Dünya bir yandan hızla robotlar ve yapay zeka çağına girerken, reel ekonomilerde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Üretim ve hizmet sektörü büyük bir istihdam krizine doğru savruluyor. Fiziki çalışacak eleman bulamama sorunu ülkeler arasında yeni bir global rekabet savaşının da fitilini ateşlemiş görünüyor. Nitelikli işçisini kaybetmek istemeyen patronlar, çalışanlarına birçok vaat de bulunmaya başladı. Çalışana ev alan da var, tatil hediye eden de. Kaynakçı maaşları 100 bin liranın üstüne çıkarken, aynı sektörde çalışan mühendislerin maaşı 50-60 bin lirada bulunuyor.