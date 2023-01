Dünyanın, pandeminin beraberinde getirdiği toplumsal ve ekonomik etkilerin üzerinde çalışmaya devam ederken, Rusya- Ukrayna savaşının bölgedeki yansımalarının sürdüğünü ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Güçlü öngörü kabiliyetimiz sayesinde 2022'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için zorlu bir yıl olacağını tahmin ederek bu doğrultuda planlarımızı yapmıştık" dedi.Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojik ürün, servis ve hizmetlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını ifade eden Erkan, "Turkcell Grubu olarak güçlü bir üçüncü çeyrek performansı yakaladık. 2022'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 artışla 14.7 milyar TL gelir elde ettik. 2019'da başlattığımız 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimiz doğrultusunda 1 milyon yeni müşteriye daha ulaşarak yılın ilk 9 ayında 2.2 milyon net müşteri kazanımı sağladık. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptık. Toplam fiber hane erişiminde 5.2 milyona ulaştık" diye konuştu."Türkiye'nin Turkcell'i olarak, 5 yıldır 5G konusunda önemli adımlar atıyoruz" diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı 5G'li oldu. Diğer operatörlerle birlikte 5G teknolojisinin test uygulamasının başlatılmasında ve 'Türkiye'nin 5G Yolculuğu'nda yerimizi aldık. Şu an havalimanındaki belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısını sunuyoruz. 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone herkes kullanabiliyor. Öte yandan bilindiği gibi Bakanlık, 5G ihalesinin 2023'te yapılacağını duyurdu. 5G teknolojisinin en büyük dönüşüm etkisini endüstri çözümlerinde göreceğiz. Dolayısıyla konu yine güçlü ve yeterli fiber altyapıya geliyor. 5G'de de öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. 5G'ye geçiş sürecinin yerlilik oranı yüksek ve doğru teknolojiyle, doğru altyapıyla, doğru alanda, doğru zamanda ve doğru maliyetle ele alınmasını önemsiyoruz. Bu konuda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Temelinde dijital ödemelere odaklanan bir finans hizmetleri platformu olan Paycell'in, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında Almanya'da da ofisimizi açtık. Paycell'de kullanıcı sayımız 7.3 milyona ulaştı ve Paycell'in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti."Erkan, yıl içinde gerçekleştirdiklerini diğer atılımlardan da şöyle bahsetti: "Turkcell olarak kurumsal müşterilerimize hizmet veren İşTurkcell platformumuzla her kurumun kendi dijitalleşme seviyesine uygun çözümler ve onları dönüştüren teknolojiler sunuyoruz. Erişim çözümlerinin yanı sıra KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda onların yanında yer alarak bulut, güvenlik çözümleri ve e-dönüşüm uygulamalarını belirliyor ve tüm bu hizmetleri tek bir noktadan sunuyoruz. İşTurkcell ile KOBİ'lerin verimliliğini ve üretkenliğini artırırken, sürdürülebilirlik alanında da katkı sağlıyoruz. Ekonomiyi dijitalleştiren Dijital İş Servisleri şirketimizin sürdürülebilir büyümesi için 2022'de de yatırımlarımızı devam ettirdik. 2022'de ilave 2 bin metrekare kapasite artırımı gerçekleştirdik. Ayrıca 2023'te de 4 bin 500 metrekare artırım için ilave yatırım yapacağız. Turkcell Dijital İş Servisleri kapsamında kurumların dijital iletişim ihtiyaçlarına yönelik bir başka yerli çözüm platformumuz olan İşte Suit, kurumların dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor."Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına özellikle yenilenebilir enerji alanında da yatırımlar planladıklarına değinen Erkan, "Bu adımların sonuncu ve en kapsamlısı ise güneş enerjisi alanında oldu. Önümüzdeki üç yıllık stratejik planımız dâhilinde, her yıl güneş enerjisi alanına yaklaşık 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek 2025 yılı sonunda 300 MW'lık solar enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon dolara yakın maliyet tasarrufu hedefliyoruz. İzmir Karadağ'daki rüzgâr enerjisi santralimizle 2 bin 500 baz istasyonumuzun enerji ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu rakamı 3 bin 800'e çıkaracağız" diye konuştu.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan indirilen ve 'gözbebeğimiz' diye tanımladığı Togg'dan da bahseden Erkan, "Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak elektrikli araç tasarımı ve mobilitede ülkemiz adına önemli ve güçlü bir hamle. Turkcell olarak biz de deneyimimiz, bilgimiz ve vizyonumuzla ilk günden beri Togg'a destek oluyoruz. Biz bir dijital operatör ve dijital endüstri hizmetleri şirketi olarak, kendimizi küresel mobilite markamız Togg'un doğal paydaşlarından biri olarak gördük. Togg'un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetleri, güçlü ve dinamik altyapıya sahip Paycell'le olacak. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zekâ temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimizle Togg'un konsolunda yer alacak. Togg sadece bir otomobil değil bir 'akıllı cihaz', dolayısıyla ülkemiz de katma değerli ekonomimiz ve mobilite için güçlü bir dönüşümün başlangıç noktası" ifadelerini kullandı.