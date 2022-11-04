Elon Musk dünyanın gündeminden düşmüyor! Toplu şekilde dava ettiler

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberlerde daha önce basında yer almıştı.
DAHA ÖNCESİNDE DE SORUSU CEVAPLANMAMIŞTI
Daha önce Twitter'dan yüzde 9.2 hisse satın alan Musk, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.20 dolarlık teklif vermişti. Nisan ayının sonlarına doğru iki taraf önerilen fiyat üzerinde anlaşmaya varmıştı. Ancak Musk, Mayıs ayında sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıklamış, 7 Temmuz'da ise satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu.
REDDETTİLER
Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirterek, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullanmıştı.
MAHKEMELİK OLDU
Bunun üzerine Twitter yönetimi Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için konuyu yargıya taşımıştı.
ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI
Musk, Ekim ayının başında Twitter'ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek Twitter'a yeniden satın alma teklifinde bulunmuştu. Delaware Mahkemesinden Yargıç Kathaleen McCormick, tarafların satın alma işlemini 28 Ekim'e kadar tamamlaması için davanın durdurulmasına karar vermişti.
4 İSİM KAPI DIŞINDA KALDI
Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma süreci tamamlanır tamamlanmaz görevden aldığı isimler arasında CEO Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett bulunuyor.
İLK İŞİ AGRAWAL'I İŞTEN ÇIKARMAK OLDU
Aylar süren tartışamların ardından sonunda Twitter'ı satın alan Elon Musk, ilk işi kendisini yanıltmakla suçladığı ve hatta alay ettiği şirketin CEO'su Parag Agrawal'ı kapının önüne koymak oldu.
MUSK'TAN PAHALIYA PATLAYAN KARAR
Musk'ın Agarwal'dan hiç hoşlanmadığı ve Twitter'ı alır almaz onu kovacağı haberleri daha önce de basına yansımıştı. Ancak bu karar Musk'a pahalıya mâl olacak. Daha geçen sene göreve gelen Agrawal, Twitter'dan alacağı tazminatla büyük bir servetin sahibi olacak.
DAVA EDİLDİ
Bloomberg News'un haberine göre Elon Musk'ın Twitter'da planladığı toplu işten çıkarma kararı dava edildi.
San Francisco federal mahkemesinde işten çıkarmalara karşı toplu dava açıldı.
Twitter çalışanları açtıkları davalarda, Twitter'ı işten çıkarmalar konusunda yeterli bilgilendirme yapmayarak federal yasaları ve Kaliforniya kanunlarını çiğnemekle suçluyorlar.