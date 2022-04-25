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Giriş Tarihi: 25.4.2022 23:15 Son Güncelleme: 25.4.2022 23:20

Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter'a dönecek mi? Açıklama geldi

Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter’a dönecek mi? Açıklama geldi

Son dakika bilgisine göre Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra gözler Eski ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti. Trump Twitter'a dönecek mi? Beklenen açıklama geldi. Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendiren Donald Trump, Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıkladı. İşte son dakika detayları...

Son dakika Twitter haberi... Elon Musk tam 44 milyar dolar verdi ve Twitter uygulamasını satın aldı. Trump, iş adamı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir bedelle Twitter'ı satın almasının açıklanmasının ardından kendisiyle ilgili kamuoyunun merak ettiği soruyu yanıtladı.

SON DAKİKA: TRUMP TWİTTER'A DÖNMEYECEK

Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Musk'ın Twitter'ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump'ın Twitter'a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.

TRUMP'IN TWİTTER VE FACEBOKK HESAPLARI KAPATILMIŞTI

Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter'a dönecek mi? Açıklama geldi
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