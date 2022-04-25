Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter’a dönecek mi? Açıklama geldi

SON DAKİKA: TRUMP TWİTTER'A DÖNMEYECEK

Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.