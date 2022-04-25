Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter’a dönecek mi? Açıklama geldi

Son dakika Twitter haberi... Elon Musk tam 44 milyar dolar verdi ve Twitter uygulamasını satın aldı. Trump, iş adamı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir bedelle Twitter'ı satın almasının açıklanmasının ardından kendisiyle ilgili kamuoyunun merak ettiği soruyu yanıtladı.
SON DAKİKA: TRUMP TWİTTER'A DÖNMEYECEK
Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN TWİTTER VE FACEBOKK HESAPLARI KAPATILMIŞTI
Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.
Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.