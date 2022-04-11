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Giriş Tarihi: 11.4.2022 09:52

Elon Musk, Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak

AA
Elon Musk, Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı yönetim kuruluna katılmayacağını bildirdi.

Parag Agrawal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Nisan'da şirkette yüzde 9 hisse alan Musk'ın kendisiyle ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüğünü ifade etti.

İş birliği yapmaktan ve riskleri netleştirmekten heyecan duyduklarını kaydeden Agrawal, "Kurul ona (Musk) bir koltuk teklif etti." ifadesini kullandı.

Agrawal, yönetim kuruluna 9 Nisan'da resmen atanması beklenen Musk'ın, yönetim kuruluna katılmayacağını belirttiğini aktardı.

Agrawal paylaşımında, Musk'ın yönetim kuruluna katılımıyla ilgili karar değişikliğinin nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan'da Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" aldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükselmişti.

Twitter CEO'su Parag Agrawal da 5 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Elon Musk'ın, yönetim kuruluna katılımını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Elon ile geçen haftalarda yaptığımız görüşmeler sayesinde yönetim kurulumuza büyük değer katacağı netleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Musk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki aylarda Twitter'da önemli iyileştirmeler yapmak için Parag ve Twitter yönetim kurulu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer vermişti.

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 81 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Elon Musk, Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak
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