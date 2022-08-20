Emekli promosyonu veren bankalar: En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor ve ne zaman yatacak?

En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi diye merak eden vatandaşlar tüm bankaların promosyon ücretleri hakkında araştırma yapıyor. Bankaların promosyon kampanyası yarışa dönüşürken emeklilere ödenecek rakamlar 8 bin TL'ye kadar ulaştı. Peki emekli maaşı taşıma işlemi ile en fazla emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor ve ne zaman yatacak? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar…
EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN HANGİ ŞARTLAR VAR?
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.
HANGİ BANKA NE KADAR KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
AKBANK
Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650,
1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800,
2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon,
En az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira,
Kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.
1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
GARANTİ BBVA
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
ING
Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor.
Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.
İŞ BANKASI
30 Eylül'e kadar geçerli kampanya ile; maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor.
Emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor.
En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor.
Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
QNB FİNANSBANK
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor.
TEB
Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 3.800, 4.575, 5.500 liraya yükseltiyor.
Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira promosyon veriyor.
Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor.
10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor.
Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor.
YAPI KREDİ
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor.
Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, 60 gün içinde yeni fatura ödeme talimatı verirse 100 lira ek nakit ödül kazanıyor.
İlk kez kredi kartı alan veya 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olanlar, 31 Ağustos'a kadar yapacakları toplam 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyon daha alabiliyor.
Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.