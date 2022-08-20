Emekli promosyonu veren bankalar: En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor ve ne zaman yatacak?

YAPI KREDİ

Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor.

Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, 60 gün içinde yeni fatura ödeme talimatı verirse 100 lira ek nakit ödül kazanıyor.

İlk kez kredi kartı alan veya 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olanlar, 31 Ağustos'a kadar yapacakları toplam 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.