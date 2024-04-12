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Giriş Tarihi: 12.4.2024

Emeklilere 41.3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Emeklilere 41.3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı dolayısıyla 15.3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41.3 milyar lira ikramiye ödedi. 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.

YÜZDE 50 ARTIRILDI
İkramiye 2018'de her bayramda 1.000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1.100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166.2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.
İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanıyor.
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Emeklilere 41.3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
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