Emeklilerin refahı artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı sonunda enflasyon oranının Merkez Bankası'nın tahmin aralığıyla uyumlu olmasını beklediklerini açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan 2025 Yılı Bütçe sunumunda konuşan Yılmaz, AK Parti Hükümetleri döneminde çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar yaptıklarını belirterek, "Emeklilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin refahını iyileştirecek adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinden 2 kat fazla büyüdüğüne işaret etti.2023'ün mayıs ayında 55.6 milyar dolara ulaşan yıllık cari açığın, bu yılın eylülünde 9.6 milyar dolara indiğine dikkat çeken Yılmaz, istihdamın 3 yılda yıllık ortalama 758 bin kişi artmasını hedeflediklerini ifade etti. Kur korumalı mevduatın toplam içerisindeki payının yüzde 26.2'den 6.6'ya gerilediğini, dolarizasyonun ise yüzde 36.1 ile 2015'den bu yana en düşük seviyeye indiğini belirten Yılmaz, 2024 yılı başından itibaren 29 Kasım haftası itibarıyla net portvöy girişinin 13.6 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Yılmaz, 2025 yılı bütçesinde vatandaşların ihtiyaçları ve depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 584 milyar lira, reel kesim destekleri için 561 milyar lira ödenek ayırdıklarını vurguladı.250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 83 bin konutun ihalesinin yapıldığını, yaklaşık 40 bin konutun projesinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "81 bin konutun ise proje çalışması devam ediyor. Bu kapsamda sosyal konut finansmanını desteklemek amacıyla 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yaklaşık 23 milyar lira kaynak ayrıldı" dedi. Sosyal yardım bütçesini 650.9 milyara çıkardıklarını kaydeden Yılmaz, vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için de 472 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüklerini söyledi.