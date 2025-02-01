Emekliye 1969 TL fark ödenecek

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şubatın ilk haftasında zam farkları vatandaşların hesaplarına yatırılacak. TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Düzenlenlemelerin en önemli maddesini 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme oluşturuyor.Türkiye'de halen 12 bin 500 TL altında aylık ödenen kişi sayısı 3 milyon 800 bin civarında. Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. Kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak maaşlarını yine 12.500 TL olarak aldılar. Bu tutarın üzerinde kök aylığı olan emekliler ise zam aldılar ancak zam oranı yüzde 15.75'i bulmadı. İşte bu durumdaki emeklilere maaş farkları bu konudaki düzenlemenin yasalaşmasıyla ödenecek. Yasa ile en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacak. Bu artışın bütçeye getirdiği yük ise 47.7 milyar TL olarak hesaplanıyor. Yasa ile işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. TBMM'de yasalaşan düzenlemeler Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.Kanunla, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma , inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. İlgili Kurul üyesi veya denetçi, denetlemeler sırasında denetimi güçleşt-i ren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirini uygulayabilecek.Kanunla, TCK'nın "Terörizmin finansmanı suçu" başlıklı hükmünde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyım atanmasına karar verildiği takdirde bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu( TMSF) kayyım olarak atanabilecek.