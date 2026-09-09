Emekliye %9.04 memura %7 zam

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da yüzde 28.4 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyonu, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın rotasını da çizdi. OVP'deki tahmine göre SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 9.04, memur ve memur emeklilerine de yüzde 7 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin enflasyon verilerini netleştirdi.

% 3.66 ZAM KESİNLEŞTİ

Temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 1.78, ağustos ayı enflasyon oranını da yüzde 1.84 olarak açıkladı. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık ayına yönelik dört enflasyon rakamının açıklanması kaldı. Böylece temmuz ve ağustos ayı verileri sonrası zam oranı yüzde 3.66 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027'de yapılacak nihai zam oranı geriye kalan dört enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

NEYE GÖRE ZAM YAPILIYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ 25.681 TL

Yeni açıklanan OVP'de yıl sonu tahmini enflasyon hedefi yüzde 28.4 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 9.04 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkıda enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 7 olarak şekilleniyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 9.04 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL"ye çıkıyor. 28 bin TL alan SSK emeklisi bir vatandaşın cebine ise 30 bin 531 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 7'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 734 TL'ye ulaşıyor.

MERKEZ'İN TAHMİNİ %28

Merkez Bankası (MB) ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak hesaplamıştı. OVP ile MB'nin enflasyon tahminleri birbirine oldukça yakın. Bu tahmine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 8.7 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkıda enflasyon farkı dahil yüzde 6.67 olarak şekilleniyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 8.7 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL"ye çıkıyor. 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 436 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 6.67'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 633 TL'ye ulaşıyor.



65 YAŞ AYLIĞI VE SOSYAL DESTEKLER ARTACAK

OVP hedefiyle birlikte 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardım desteklerinde de artış gerçekleşecek. Buna göre;

7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 765 TL'ye yükselecek.

Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 16 bin 858 TL'ye çıkacak.

Engelli aylığı yüzde 40-69 arası engeli olanlar için 5.793 TL'den 6 bin 199 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engel i olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 297 TL'ye yükselecek.

Kronik hastalık yardımı kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 16 bin 858 TL üzerinden yapılacak.

472.653,60 TL olan bedellik askerlik ücreti ise 505 bin 739 TL'ye çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör