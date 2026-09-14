Emekliye yüzde 10.07 zam

Hükümet SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yönelik alternatifli çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanırken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuç zam senaryolarını değiştirdi. MB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olarak çıktı. Buna göre son zam senaryosu SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.01 olarak şekillendi.

OVP'DE HEDEF NEYDİ?

Eylülde açıklanan OVP'de yıl sonu tahmini enflasyon hedefi yüzde 28.4 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 9.04 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 7 olarak şekilleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 9.04 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL"ye çıkıyor. 28 bin TL alan SSK emeklisi bir vatandaşın cebine ise 30 bin 531 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 7'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 734 TL'ye ulaşıyor. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29.61 olarak çıktı.

Buna göre, Temmuz -Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 10.07 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin dikkate alınırsa SSK ve BAĞ- KUR emeklileri aylıklarına Ocak 2027'de yüzde 10.07 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 2.87'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.01 zam alacak. Bu zam tahminlerine göre, 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 820 TL girecek. Memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 8.01'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 34 bin 052 TL'ye çıkıyor.

TABAN NE OLACAK?

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 23 bin 552 TL olan taban aylık ise 25 bin 923 TL'ye yükselecek. Taban aylığa yapılacak zam konusunda TBMM'den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

MEMURLARA "ÜÇ"LÜ ZAM

Ocak 2026'da memurlara yapılacak zam oranıyla maaşların yanısıra, aile yardım ve ikramiye ödemelerinde de artış gerçekleşecek. Zammın yüzde 8.01 olması halinde memurlara çalışmayan eşler için verilen eş yardımı 3 bin 581 TL'den 3 bin 868 TL'ye yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 851 TL'ye, 6 yaş üstü için 393.88 TL olan yardım 425.42 TL'ye çıkacak. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 arttırımlı ödeniyor. 0-6 yaş arası engelli çocuk yardımı 1.260 TL'den 1.361 TL'ye, 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı da 630.21 TL'den 681 TL'ye yükselecek. Aylık 1.113.88 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 123 TL'ye çıkmış olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

65 YAŞ AYLIĞI ARTACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi sonucuna göre 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardım desteklerinde de artış gerçekleşecek.

7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 838 TL'ye yükselecek.

Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 17 bin 017 TL'ye çıkacak.

Engelli aylığı yüzde 40-69 arası engeli olanlar için 5.793 TL'den 6 bin 257 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 385 TL'ye yükselecek.

Kronik hastalık yardımı kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 17 bin 017 TL üzerinden yapılacak.

472.653,60 TL olan bedellik askerlik ücreti ise 510 bin 513 TL'ye çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör