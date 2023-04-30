Emekliye zam refah payıyla % 35’i bulacak

Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7.500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Refah payı 7.500, 10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Refah payı 7.500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Asgari ücret artışında da enflasyon belirleyici olacak. 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Rakamın 10 bin lira ile 11 lira 500 lira arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah payıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor. Yeni emekli aylığı, ücret, maaşta merak edilen soruların yanıtları şöyle:Milyon 762 bin kişi 6.500 liranın altında, 8 milyon 139 bin kişi 7 bin liranın altında, 8 milyon 796 bin kişi 7.500 liranın, 9 milyon 898 bin kişi de 8 bin liranın altında aylık alıyor. En düşük emekli aylığı 7.500 liraya çıkarılırken temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak. Kök aylık 5 bin liraysa yüzde 30 zam varsayımı ile emeklinin ayılığı 6.500 lira olacak ama 7.500 lira yatmaya devam edecek. Örneğin, bugün itibarıyla en düşük aylığı 6 bin 95 lira olan SSK'lılar (2000 öncesi işe başlayacak) temmuz ayında enflasyon zammının yüzde 30 olduğu düşünüldüğünde kök aylığı 7 bin 923 liraya çıkacak. Bu kapsamdaki bir emeklinin eline geçecek aylık 7.500 liradan 7 bin 923 liraya çıkmış olacak.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, refah artışının bütün topluma yayılması için çalıştıklarını belirterek, "Ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz. Emekli temmuzda enflasyon farkı ve ciddi refah payı alacak" dedi. Enflasyondaki düşüşe karşın piyasadaki fiyatların yüksek olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz. Çalışanlarımızı, kamu çalışanları koruyan uygulamalar yaptık. Korumaya da devam edeceğiz. Asgari ücreti Temmuz öncesi veriler ışığında açıklayacağız. Emekçileri ezmedik ve ezdirmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Bilgin, yüzde 5 büyümenin 800 bin istihdam yaratacağını belirterek, "Yüzde 7 büyüme de 1 milyon 200 bin istihdam yaratıyor" dedi.Milyonlarcamemur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında yüzde 30 zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Temmuzda eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyondan sonra netleşecek. Refah payının 7.500 lira üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile 20 arasında değişmesi bekleniyor. 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek.Asgariücret bu yıl için yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 20 artarsa net 10 bin 200 lira, yüzde 30 artarsa net 13 bin 10 lira, yüzde 40 artarsa net 14 bin 11 lira olacak.MerkezBankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.MerkezBankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.Asgarıücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. Tazminatta hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.