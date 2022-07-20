Emlak Katılım’dan proje tercihli özel fon havuzu hesabı

Emlak Katılım, Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı'nı geliştirdi. Sektöre yeni kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı'na Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.Emlak Katılım, tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını da sunuyor. Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde bankanın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor. Sektörler toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim sektörü olarak belirlendi. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu ürünü ile birikimler, kurdaki dalgalanmalara karşı da koruma altına alınabiliyor.