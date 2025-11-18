Emlak Konut'tan 400 milyon dolarlık global proje! “Hayat Mekke” için imzalar atıldı

Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı, yeşil alanlar ve mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle birlikte sakinlerine dengeli bir yaşam sunacak. Proje, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturacak.

Emlak Konut'un Türkiye'de uzun yıllardır uyguladığı Gelir Paylaşımı modeli ve ön satış tecrübesi, projede uluslararası ölçekte devreye alınacak. Emlak Konut Global LLC; projenin planlama, tedarik, saha yönetimi ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetecek.

Hayat Mekke Projesi, Emlak Konut'un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında şehircilik alanında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak.