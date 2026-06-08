En düşük emekli aylığı 23 bin 680 liraya çıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon belli olurken, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerin gözü temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. 2026 yılına SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla başlamıştı. En düşük emeklilik aylığı ise yasal değişiklikle 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

% 16.61 ZAM KESİNLEŞTİ

Aylık enflasyon verileri ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96, martta yüzde 1.94, nisanda yüzde 4.18 ve mayısta yüzde 1.71 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 16.61 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16.61 zam kesinleşti. Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonu ile zam oranları da kesinleşecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.52 seviyesinde. Yıl sonu beklentisi de yüzde 27.53 olarak şekillendi.

Piyasa katılımcıları anketi doğrultusunda enflasyon şekillenmesi olursa, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına yüzde yaklaşık 18.4 oranında artacak. Emekli memur aylıkları ile memur maaşları da yüzde 14.1 oranında zamlanacak. Bu tahminler doğrultusunda 20 bin TL olan taban emekli aylığı ilk beş ayda kesinleşen yüzde 16.61 oranına göre 23 bin 322 TL, haziran verisiyle netlik kazanacak yüzde 18.40 oranına göre de 23 bin 680 TL olarak şekillenecek. Taban aylık için yapılacak temmuz zammı için Meclis Genel Kurulu'ndan yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 69.341 TL

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. Memur ve memur emeklisine ilk beş aylık veriye göre yüzde 12.41, MB Piyasa Katılımcıları anketinin haziran tahminine göre de yüzde 14.1 oranında zam yapılacak. Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 14.1'lik MB Piyasa Katılımcıları anketine göre 68 bin 341 TL'ye çıkacak. 1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 69 bin 341 TL girecek. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 72 bin 201 TL'ye yükselecek. En düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 liradan 31.680 TL'ye çıkacak.



SOSYAL DESTEKLER NE KADAR YÜKSELECEK?

Memurlara yapılacak temmuz zammı sosyal destekler içinde uygulanacak. Ortaya çıkan 14.1'lik zam doğrultusunda bazı sosyal destekler şöyle olacak:

Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 TL'den 74 bin 105'ye yükselecek.

65 yaş aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 294 TL'ye çıkacak .

Yaşlılar ve engellilere yönelik evde bakım ücreti 13 bin 878 TL'den 15 bin 834 TL'ye yükselecek.

Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engeli olanlar için 5 bin 103 TL'den 5 bin 822 TL'ye arttırılacak.

Engelli yakınlarına verilen 5 bin 103'TL'lik aylık 5 bin 736 TL olarak uygulanacak. *Kronik hasta nakdi yardım ücreti ödemeleri 15 bin 834 TL olarak gerçekleştirilecek.