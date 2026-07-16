En düşük emekli aylığı ödemesi ay sonuna yetişecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme kabul edildi. Yeni zam düzenlemesi kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5.1 milyon kişiyi kapsayacak. 2026 yılının ikinci yarısı için oluşacak etkinin ise 79.3 milyar TL olacağı hesaplandı. En düşük emekli aylığına yapılan zam düzenlemesinin Genel Kurul'da bir an önce görüşülmesi öngörülüyor. Bu amaçla görüşmelerine başlanılan 12. Yargı Paketi teklifinin görüşmelerine ara verilmesi de gündemde. Zam düzenlemesinin Temmuz sonuna kadar yetiştirilmesi hedefleniyor. Düzenleme Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası Resmî Gazete
'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, zam farklarını Temmuz sonunda ödemeyi amaçladıklarını belirtti.