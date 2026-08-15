Enerji de Kızılelma tam bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü vesilesi ile sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Bayraktar, "Kızılelmamız; Türkiye'yi enerjide ve madenlerde tam bağımsız kılmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı Enerjinin de Yüzyılı yapmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle büyük hamleler yaptıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Güç Santralini modern bir enerji üssü olarak devreye alıyoruz" dedi. Bayraktar, "İktidara geldiğimizde sadece 5 ilde bulunan doğal gazı bugün 81 ile, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştırdık" açıklamasında bulundu. Milli enerji filosunu kurduklarını anlatan Bayraktar, "Bugün 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Fatih Sondaj Gemimiz, 2020 yılında Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Gazı üç yıldan kısa sürede milletimizin hizmetine sunduk ve bugün 4 milyon evin gaz ihtiyacını karşılar hale geldik" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SİMGESİ

Bayraktar, "2021 yılında Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü keşfettik. Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar bugün üretimin, istihdamın ve kalkınmanın merkezi; Terörsüz Türkiye'nin simgesi haline geldi" dedi. Bayraktar sadece Mavi Vatan'da değil; Somali'de, Irak'ta, Libya'da ve Pakistan'da da yeni başarı hikâyeleri yazacaklarını söyledi.