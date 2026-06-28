Enerji faturasının yüzde 30’unu devlet ödeyecek

Bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olan Türkiye, enerjisini verimli kullanan, karbon emisyonunu azaltan işletmelere hibe desteği verecek. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Destekten yararlanmak isteyen işletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle yıllardır sürdürdüğü EKA Programı'nda destek limitlerini artırdı.

TİCARİ BİNALAR DA KAPSAMDA

EKA Destek Programı ile sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltmaları teşvik edilecek. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 yılına özel olarak karbon emisyon yoğunluğu kriteri önceliklendirilecek.

20 İŞLETME DESTEKLENECEK

Başvurular arasından karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmeler destekten yararlanacak. Sanayi sektöründe ilk 10, ticari binalar ve hizmet sektöründe ise ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe verilecek. Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek.

ÜST LİMİT 18 MİLYON LİRA

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Destek tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. İşletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

VAP DESTEĞİ DE SÜRÜYOR

Bakanlık, halen yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında da enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 30'una kadar, 27 milyon 92 bin 663 liraya varan hibe desteği sağlamayı sürdürüyor. EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla işletmeler, hem enerji verimliliği yatırımları aşamasında hem de yatırım sonrasında elde ettikleri performans sonuçlarına göre desteklenmiş olacak.