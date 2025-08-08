Enerji mühendisleri petrolün başkentinde yetiştirilecek

Şırnak'ın petrol üretim üssüne dönüşmesi, bölgedeki istihdama katkı sağlarken eğitimde hareketliliği de beraberinde getirdi. 2025-2026 akademik yılı itibarıyla Şırnak Üniversitesi bünyesinde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü ve Sondaj Teknolojisi Programı açıldı. Bu yıl ilk kez öğrenci alımına başlayacak bölümler, bölgede devam eden enerji çalışmalarına yönelik insan kaynağının da bölgede yetiştirilmesine katkı sağlayacak. 2021'de Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şırnak, devreye alınan yatırımlarla gelişmeyi sürdürürken vatandaşlar için yeni fırsatlara kapı aralıyor. Keşfedilen kaynaklarla birlikte Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölge, şimdi de hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştiği merkezlerden biri olacak.Yükseköğretim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, 2025-2026 akademik yılı itibarıyla Şırnak Üniversitesi bünyesinde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü ve Sondaj Teknolojisi Programı açıldı. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü lisans düzeyinde 21, Maden Mühendisliği Bölümü lisans düzeyinde 15 öğrenci, Sondaj Teknolojisi Programı ön lisans seviyesinde 30 öğrenci alacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu bölümlerde okuyan öğrencilerle de yakından ilgilenecek. Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından öğrencilere teknik gezi ve ders desteği verilecek. Bu kapsamda, söz konusu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Gabar Projesi'ndeki sahalarda yıl içerisinde 1-2 defa teknik gezi düzenlenecek. Buna ilaveten, öğrencilere 2025-2026 eğitim- öğretim döneminde TPAO Şırnak veya Batman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan yetkin personel tarafından ders verilmesi üzerinde çalışılacak.