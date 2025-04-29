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Giriş Tarihi: 29.4.2025 08:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan YEKA için düzeltme ilanı verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batman’da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için düzeltme ilanı verdi.

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan YEKA için düzeltme ilanı verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Batman'da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için düzeltme ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, 3 Şubat 2022'de Batman ili Merkez ilçesi Beda Mahallesi/Köyü'nde bulunan 138/13 ada/parsel numaralı ve 227 bin 400 metrekare olarak ilan edilen alanın, mahalle/köy adı Ciğerlo, ada/parsel numarası 2059/1 ve alanı 229 bin 800 metrekare bilgileri güncellendi.

Söz konusu düzeltme ilanında, alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan YEKA için düzeltme ilanı verdi
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