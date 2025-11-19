Enerji yatırımlarına kaynak

Petrol ve gaz arama faaliyetlerini artıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk kez uluslararası borçlanmaya çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun 4 milyar dolara kadar sukuk ihracına hazırlandığını söyledi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Takvim yetişirse yıl başından önce tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Sukuk ihraçlarının 5 yıllığına yapılması öngörülüyor.

22 TOPLANTI YAPILDI

Roadshowlar kapsamında bu ay içerisinde 3 merkezde 22 toplantı yapıldı ve 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelindi. 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kurulmasının önü açılmıştı. Türkiye 2026 yılında ilk doğal gaz keşif sahası olan Sakarya ve petrol sahası olan Gabar'da önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

ÜRETİM 9.5 MİLYON METREKÜP

2024'te günlük 7 milyon metreküpe ulaşan Sakarya sahasındaki üretim bu yıl 9.5 milyon metreküpe ulaştı. İlk yüzer üretim platformunun çalışmalarına başlamasıyla birlikte üretimin 2026 yılında 20 milyona çıkarılması, 2028'de devreye girecek ikinci yüzer üretim platformuyla da günlük 45 milyon metreküpe ulaştırılması hedefleniyor. Kasım ayı itibarıyla 15 kuyunun sondajının tamamlandığı sahada 2 kuyunun sondajı da sürüyor.



PETROLDE GÜNLÜK ÜRETİM 81 BİN VARİL

Güneydoğu'daki petrol sahası Gabar'da ise geçtiğimiz yıl günlük 57 bin varil olan günlük petrol üretimi bu yıl 81 bin varile çıktı. Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere yürütülen sondaj çalışmalarının ardından bölgede 62 milyon varillik yeni rezerv keşfi yapıldı. 2026 yılında 282'si karada, 18'i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapılması planlanıyor.