Enerjide kritik eşik aşıldı! Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı: Kapasite 126 bin megavatı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haziran ayı elektrik kurulu gücü verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın haziran ayında da yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi.

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,9 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükselmiş oldu.