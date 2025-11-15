Enerjide merkez ülke haline geliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EPIX Platformu'nun (Enerji, Paylaşım, İlham ve X) "Enerji, Vizyon ve Bir Portre" temalı söyleşisinde enerji uzmanları ile bir araya geldi. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi bulunduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Zaten bu altyapı bizi otomatik olarak enerjide merkez ülke haline getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi, transitin ötesinde güvenilir bir tedarikçi olma noktasında da adımlar atıyoruz. Elektrikte de Türkiye, komşularıyla enterkoneksiyonu arttırmış, kendi üretim kapasitesi artmış bir ülke" dedi. Enerjide bir "Türk Yolu" geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bu modelin içerisinde yenilenebilir enerji var. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye var. Petrol ve doğal gazını arayan, bulan, üreten bir Türkiye var. Bunu hem Türkiye'de, hem de yurt dışında yapan bir Türkiye var. Nükleeri mutlaka enerjine katmış bir Türkiye olmamız gerekiyor. Madenlerini de katma değerli bir şekilde ekonomisine katan bir Türkiye var; vizyonumuz budur" dedi.2016'da bir strateji değişikliğine gittiklerini belirten Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, 2016'da günde 30-36 bin varil petrol üretirken sadece Gabar'dan bugün 80 bin varil petrol üretilir hale geldik" diye konuştu. Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da ve Trakya'da Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip bir alan bulunduğuna inandıklarını anlattı.