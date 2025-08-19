Enerjide seferberlik sürüyor! Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından enerji gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında; Yurt içinde 4 milyon varil petrol, 288 milyon m³ doğal gaz, yurt dışında 1,1 milyon varil petrol, 339 milyon m³ doğal gaz ürettik. Enerjide kendi kaynaklarımızla ülkemizin petrol ihtiyacının %15'ini, doğal gaz ihtiyacının %16'sını karşılıyoruz. Enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline gelecek, Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapacağız."