Enerjisa Üretim ile ÇÜ arasında stratejik işbirliği

İş birliği kapsamında, Elektrik-Enerji, Elektronik-Otomasyon, Makine ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim kalitesini artıracak altyapı ve donanım desteği, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları, staj ve mentorluk programları yer alacak. Enerjisa Üretim, öğrenciler için yıllık staj kontenjanları sağlayarak enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak.

'ENERJİYİ TOPLUMLA BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, "Enerji dönüşümü yeni teknolojilerin yanı sıra becerilerin, iş gücünün, yeni iş alanlarının ve kalkınma anlayışının da yeniden tanımlandığı bir süreç. Biz Enerjisa Üretim olarak bu dönüşümün merkezine insanı yerleştiriyor, enerjiyi toplumla birlikte dönüştürüyoruz" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL'

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ise, "Çukurova Üniversitesi olarak, sürdürülebilir kalkınmanın ancak nitelikli eğitim, güçlü iş birlikleri ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Enerjisa Üretim ile başlattığımız bu stratejik iş birliği, bölgemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini açığa çıkarırken öğrencilerimize de güçlü bir kariyer yolculuğu sunuyor. Bu iş birliğiyle, üniversite-sanayi etkileşiminin sahici ve sürdürülebilir bir modelini oluşturuyor, öğrencilerimizin hem bölgeye hem de ülkemize değer katan profesyoneller olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.