Enflasyon % 30’un altına inecek

2024 yılının son bir buçuk yılda atılan sıkılaştırıcı adımların ve alınan makro ihtiyati tedbirlerin etkilerinin daha net görüldüğü, öngörülebilirliğin arttığı bir yıl olduğunu ifade eden QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, "Türkiye ekonomisine dair hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda güvenin arttığı, enflasyonda düşüşün başladığı, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yükseldiği ve Türk lirasının da reel bazda değer kazandığı bir yıl geçirdik. Uygulanan ekonomik politikalara duyulan güven ile birlikte Türkiye'nin risk primi hızla geriledi ve uluslararası üç kredi derecelendirme kuruluşundan da not artırımları aldık. Böylece Türkiye ekonomisi açısından görünümün iyileştiği ve olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi."2025'te ana gündemlerden birisi dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ve enflasyonun yakın gelecekte yeniden tek haneye düşmesi olacaktır" diyen Ömür Tan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son aylarda enflasyonda bir düşüş gözlemliyoruz ancak beklenenden daha yavaş gerçekleşen bir düşüş var. Gelecek sene özellikle ikinci çeyrekten itibaren enflasyondaki düşüşün hızlanması muhtemel. Böylece gelecek yılsonunda da enflasyonun yüzde 30'un altına gerilemesini bekliyorum. Öte yandan enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri de gündeme gelecektir."Önümüzdeki yıl sektörde büyümenin ortalama enflasyona paralel olarak gerçekleşeceğini belirten Tan, "Ekonomik koşullar ve iç talep de belirleyici olsa da dengeli bir büyüme gerçekleşecek. Ayrıca faiz indirimlerine paralel net kâr pozitif olarak etkilenecektir" dedi.