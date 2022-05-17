Enflasyon ataletini birlikte kıracağız

Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediyelere çağrıda bulundu. Nebati, mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için destek isteyerek, "Yerel yönetimler, bu konuda bizlere destek verirse İstanbul'da özellikle mahalle aralarındaki arsaların hızlı şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkânları seferber etmekle, bu yıl içerisinde İstanbul'daki konut arzını katlayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, hazırız, her türlü imkânı ortaya koyacak gücümüz ve irademiz var" diye konuştu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılan Nebati, katılım bankacılığının sistemdeki payının son 5 yılda yüzde 5'ten 8'e yükseldiğini, böylece katılım bankaları için öngörülen yüzde 15'lik pazar payını yakalama noktasında önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Nebati, katılım ilk çeyrekte toplam aktiflerinin yıllık yüzde 73.6 artarak 812 milyar TL'ye ulaştığını, bunun da yetmeyeceğini ifade etti.Amaçlarının enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu dile getiren Nebati, "Bir çabamız var. Bu çabamız, enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesinde, son dönemde en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız" dedi. Küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Nebati, "Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Gelecek dönemde iyi bir turizm sezonu geçirmeyi öngörüyoruz" dedi. Makroekonomik hedeflere ulaşmakta finansal istikrarın öneminin de farkında olduklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl aralık ayında döviz kurlarında yaşnan fiyat oluşumunu, uygulamaya aldığımız Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) ve destekleyici alternatif enstrümanlarla bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdiki hedefimiz, enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak halledeceğiz. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de "Katılım finans kuruluşlarının ağırlıklı olarak likidite yönetimi için kullandığı teverruk ürününe ilişkin işlemlerin, yurtdışı piyasalar yerine yurt içinde yapılabilmesine yönelik projede son aşamaya gelinmiş durumdadır" dedi. Akben, Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde kurulacak özel piyasanın gelecek günlerde faaliyete geçmesini beklendiğini belirterek, "Katılım finans kuruluşlarının yeşil finansmanın yanı sıra sosyal finansmana da ağırlık vermesi, hatta bu konuda öncü olması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ise 2025 Stratejisi Belgesi'nde gelecek için 6 temel stratejik hedef belirlediklerini belirterek, bu çalışmalar ile 2025 yılında yüzde 15'lik pazar payına ulaşmalarının çok daha kolay olacağını dile getirdi.