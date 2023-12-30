Enflasyon başını öne eğecek

Türk sanayisinin duayen isimlerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla piyasalarda toparlanmanın başlayacağını söyledi. Yıllardır iş dünyasının içinde olan biri olarak kesinlikle karamsar senaryolara itibar etmediğini dile getirdi. Konukoğlu, "Biz ülke olarak bugüne kadar sayısız defa gerçekten çok çok zor günlerden geçtik. Bunu ben bir iş insanı olarak yakinen bunları yaşadım ve gördüm. Şu an içinde bulunduğumuz günler elbette kolay değil ama aşılmayacak zorluklar olduğunu da düşünmüyorum. Sadece hem şirketlerin hem de bireylerin tedbiri elden bırakmaması gereken bir yıl olduğuna inanıyorum. Herkes üzerine düşeni yaparsa güzel günler çok uzakta değil" diye konuştu.Yılın 3 ve 4'üncü çeyreği arasında enflasyonun başını eğmeye başlayacağı tahmininde bulunan Konukoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bana göre ekonomi için en belirleyici unsur enflasyon olacaktır. Ancak bu konuda ekonomi yönetimi son derece kararlı adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımızın da kendilerine tam destek verdiğini görüyoruz. Bu nedenle enflasyonun başını öne eğmesiyle işler de rayına girmeye başlayacaktır. Ben enflasyonun düşmemesi için bir neden görmüyorum. Asgari ücret de açıklandı. Herkes hesabını-kitabını buna göre yapacak ve piyasa yavaş yavaş toparlanacaktır. Bu çalkantılı süreç aşılacaktır. Kesinlikle 2025'in güzel bir yıl olacağına inancım tam. 2025 yaşanacak güzel gelişmelerle 2024'ün acısını çıkaracaktır." Fırsatçıların enflasyonu artırmadaki rolüne de dikkat çeken Konukoğlu, "Vatandaşlarımız fırsatçılık yapanlara imkân vermesin. Onlardan ürün almazsanız mecburen fiyatlarını aşağı çekecekler. Elbirliği ile bu enflasyon sarmalından kurtulacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Kendilerinin de Sanko Holding olarak yatırıma, üretime, istihdama ve ihracat yapmaya devam edeceklerini anlatan Abdulkadir Konukoğlu, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da yapacağımız yenileme yatırımları 200 milyon doları bulur. Hatta rakam daha netleşmedi. Bunun üstüne de çıkabiliriz" diye konuştu. İş insanlarının yatırıma ara vermesinin söz konusu olmayacağını dile getiren Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayici en büyük gücünü üretmekten alır. Biz de yıllardır üretmeye ve yatırıma devam eden bir grubuz. Yatırımlarımızı daha da artırmak için çaba gösteriyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var."