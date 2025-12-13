Enflasyonda düşüş devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sağlanması amacıyla aldıkları mesafeyi önemsediklerini belirterek, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini açıkladı. Karahan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası olarak üç temel öncelikleri olduğunu, bunların rezerv yeterliliğini sağlamak, kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesini azaltmak ve fiyat istikrarını tesis etmek olduğunu anlattı.

DEZENFLASYON SÜRÜYOR

Karahan, bankanın net rezervlerinde 120 milyar dolardan fazla artış kaydettiklerini, rezervlerin artık günlük bazda takip edilmediğini söyledi. Karahan, koşullu yükümlülük olan KKM hesaplarının 2023 yılı ağustos ayında 143 milyar dolara ulaşan bakiyesinin şu anda 1 milyar doların altına indiğine dikkati çekerek, bu konuyu da başarıyla gündemden çıkardıklarını ifade etti.

"Geldiğimiz noktada enflasyonun yüzde 31 seviyesine indiğini görüyoruz" diyen Karahan, "Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Hem kısa dönem göstergeler hem de orta vadeli görünüm, bize dezenflasyonun sürdüğünü gösteriyor. Bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu dönem politikalarının reel sektör üzerine birtakım etkileri söz konusu. Ancak ekonomideki büyümenin, kompozisyonun değişerek devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

KİRAYA DEPREM ETKİSİ

Gıda enflasyonunda özellikle yaz aylarında 8 puana varan artış gözlemlendiğini, takip eden dönemde gıda enflasyonu gerilese de beklentilerdeki gıda kaynaklı bozulmanın yıl sonu enflasyonunu etkilediğini belirten Karahan, "Kira ve eğitimde enflasyonun yüzde 60'larda ve manşetin iki katından fazla olduğunu görüyoruz. Diğer hizmet kalemlerinde ise enflasyon, manşet verilerle uyumlu. Kira enflasyonunda deprem etkisi ön plana çıkıyor. Depremin etkisiyle büyük şehirlere göç, birçok yerde arz talep dengesizliğine sebep olarak fiyatlarda enflasyonist baskılara yol açtı" dedi.



TÜSİAD MİLLİ MENFAATLERİ HATIRLADI

UZUNCA bir süredir milli politikalara zıt açıklamalar yapan TÜSİAD'dan bu kez "milli menfaat" vurgusu gelmesi dikkat çekti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Önemli coğrafyalara yaptığımız ziyaretlerle küresel dönüşüm süreçlerini çok yakından takip ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin menfaatlerinin ilerletilmesi için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz çıkarlarının uluslararası arenada savunuculuğunu yapıyoruz. Geleceğin kurucu unsurlarından birisi mutlaka Türkiye olacak, olması gerekiyor" dedi. TÜSİ- AD YİK Başkanı Ömer Aras da, "Türkiye savunma sanayisindeki yatırımları ile Avrupa'nın yeni savunma yapılanmasında önemli rol oynayabilir" dedi.