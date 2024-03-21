Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonu düşürmek için gerektiği zaman gereken her aracı kullanmakta kararlı olduğunu ortaya koyarak faizi artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 45'ten 50'ye çıkardı. Ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe gidilerek, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının politika faizinin 300 baz puan üstünde/altında bir marj ile belirleneceği belirtildi. Duyuruda, şubatta aylık enflasyonun ana eğiliminin hizmet enflasyonu öncülüğünde öngörülenden yüksek gerçekleştiği ifade edildi. PPK sonrası yapılan açıklamada, kurulun enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi. Öte yandan duyuruda, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir" denildi.MERKEZ Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasına piyasalar olumlu tepki verdi. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Karar öncesi, 32.4170 seviyesinde olan dolar, 31.70 TL'ye kadar geriledi. Altının gram fiyatı söz konusu kararında ardından 2.244 liraya indi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) 318 baz puana geriledi. Borsa İstanbul'da ise endeks banka hisselerine gelen alımlarla yüzde 2'den fazla yükseldi.