Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının yapılan açıklamada enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Orta Vadeli Program (OVP) (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

MALİ DISİPLİN GÜÇLENDİRİLDİ

Programın olumlu etkilerinin birçok alanda somut şekilde görüldüğü vurgulanan açıklamada, enflasyondaki gerileme, istihdamdaki artış, büyüme, ihracat ve turizmdeki olumlu performansın etkisiyle cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelere gerilediğine vurgu yapıldı. Uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmak olduğu vurgulanan açıklamada, bu gelişmeler ışığında gerçekleştirilen bugünkü toplantıda ele alınan konulara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi: "OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alınmış, temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı değerlendirilmiştir. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir."



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.