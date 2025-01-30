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Giriş Tarihi: 30.1.2025 09:38 Son Güncelleme: 30.1.2025 09:46

Engellilere bireysel eğitim desteği 2025 yılı için 6 bin 100 liraya çıktı

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
Engellilere bireysel eğitim desteği 2025 yılı için 6 bin 100 liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Engellilere bireysel eğitim desteği 2025 yılı için 6 bin 100 liraya çıktı
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