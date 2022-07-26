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Giriş Tarihi: 26.7.2022 08:48

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira, grup eğitim desteği aylık 424 lira oldu

AA
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira, grup eğitim desteği aylık 424 lira oldu

Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya çıkartıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya yükseltildi.

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Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 lira, grup eğitim desteği aylık 424 lira oldu
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