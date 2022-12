"Engelsiz yaşam fuarı ve farkındalık zirvesi " EYAF Expo 2022 açıldı

Dünyada ve ülkemizde engelsiz yaşamı sağlamak amıcıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Sabah Gazetesi'nin Ana Medya Sponsorluğunda bu yıl 12.sı düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" EYAF EXPO 2022 İstanbul Fuar Merkezinde törenle açıldı. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, The istanbul expo yönetim kurulu başkanı Ahmet İbil, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve engelli vatandaşlar katıldı.

The İstanbul Expo – Sedef Grup tarafından Sabah Gazetesi Ana Medya Sponsorluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde 1-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık zirvesi EYAF EXPO 2022'ye Türkiye Beyazay Derneği, Darülaceze Başkanlığı, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 ayrı bakanlık, TOBB ve KOSGEB de destek verdi.

BAKAN YANIK, "ENGELLİLERE ÖZEL ÜRÜN YADA HİZMET SUNAN KURULUŞLARIN TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMASI İHTİYAÇLARI KARŞILAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katılarak yaptığı açılış konuşmasında, toplumsal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayış olarak gördüğünü belirtti. Bakan Yanık, "Bu anlamda hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması esas önceliğimizdir. Toplumun her kesimi kendini güvende hissetmeli ve toplumun her bir ferdi fırsatlar noktasında eşit imkanlara sahip olmalıdır. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır sosyal politikalarımızı bu vizyonla oluşturuyor, sosyal hizmet modellerimizi bu bakışla geliştiriyor, vatandaşlarımıza ulaşmasında bu anlayışla hareket ediyoruz. Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarımızı, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunacak her bir etkinliği önemli görüyoruz. Engelsiz Yaşam Fuarı da bu nedenle önemli, ayrı bir değer taşıyor" dedi.

"İHTİYAÇLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fuarın önemine değinen Bakan Yanık, "Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)'yi imzalayan ilk ülkelerden birisiyiz. Birleşmiş Milletler Engelliler haklarına ilişkin uluslararası sözleşme. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve liderliğiyle bir gelecek vizyonu oluşturduk. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız '2030 Engelsiz Vizyon Belgemizi' kamuoyu ile paylaştı. Bu belge bizim gelecek yıllardaki yol haritamızı oluşturacak. Her alanda olduğu gibi engelli ve yaşlılarımıza yönelik hizmetlerimizde de değişimleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu fuar bunun en önemli göstergelerinden. Yenilikleri takip etmek, yenilikleri halka geçirmeye vesile olma ısrarımızı sürdüreceğiz.Tüm bu çalışmalarımızı destekleyen, engellilik alanında yeni teknolojileri ve yaklaşımları gösteren, açılışını yapmaktan gurur duyduğum bu fuarın gerçekleştirilmesini bu alanda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanmasının, ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

AYVA, "ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPILDI. YÜZDE 95'İ CUMHURBAŞKANIMIZIN GAYRETLERİ İLE OLDU"

EYAF EXPO 2022'nın önemli destekçilerinden Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, İstanbul'un "engelsiz yaşam" adına önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğin de yer alacağı fuarda, bakanlıkların, belediyelerin, valiliklerin, üniversitelerin, kamu kuruluşlarının, STK'lar ve özel sektör kuruluşlarının yer aldığını söyleyen Lokman Ayva, "Engelli bireyler, ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya geliyor. Zirveyle ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor. Engellilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın , bakanlığımızın ve belediyelerin engelliler için yaptığı çalışmalardan dolayı iftihar ediyoruz. Engelliler için çok güzel hizmetleri var. Bu hizmetlerin yüzde 95'i Cumhurbaşkanımızın gayretleri ile oldu" dedi.

Programda İstiklal Marşı işaret dili ile eşlik edilerek okundu ve folklor gösterileri gerçekleştirildi. Bakan Yanık'a konuşmasının ardından fuar yetkilileri tarafından hediye takdim edildi. Daha sonra toplu kurdele kesimi yapıldı. Bakan Yanık daha sonra beraberindekilerle birlikte fuarda bulunan stantları gezdi, engelli bireylerle bir araya geldi.

ENGELSİZ YAŞAM FUARI HİZMETLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 6 bin metrekare alanda, 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurumun katılımı ile gerçekleştirilen fuarı, yaklaşık 20 ülkeden 20 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklendiği kaydedildi. Fuarda öncelikli olarak engellilerin ve engelli yakınlarının yenilik ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanacak. Yerel yönetimlerin engelliler için yaptıkları mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkân sağlanacak. Kamu ve özel alanda yeni girişimlere yol açılacak, sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak.

ENGELSİZ YAŞAMA DAİR İŞ BİRLİKLERİ

Yol gösteren ve yenilikçi bakış açısı ile bir araya gelen katılımcı firmalar; yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurarak ürün ve hizmetlerini doğru kitleye, ortak paydada sunacak, ticari birikimlerine ve marka değerlerine köklü ve vizyoner iş ağları katma fırsatı bulacaklar. Ulusal ve uluslararası ölçekte lider firmalar, kamu ve özel kuruluşlar ile bir araya gelerek "Engelsiz Yaşama" dair iş birliklerini geliştirecekler.