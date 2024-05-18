EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu Üyeliğine üçüncü kez seçildi.

Üyelerinin düzenleyici çerçevelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi misyonuyla sürekli gelişen düzenleme dünyasında bir referans noktası olma vizyonuyla çalışan ERRA'nın 47 üyesi bulunurken, EPDK birliğin yönetim kurulunda uzun süredir yer alıyor.

Konuyu değerlendiren Çiçek, "EPDK'yı temsilen bu önemli göreve yeniden layık görülmek gurur verici. 47 üyesi bulunan ERRA, enerji düzenleme alanında çok etkili bir yapı. Kurum olarak hem yaptığımız düzenlemeler ile ERRA üyesi ülkelere örnek olmaya hem de küresel enerji politikalarının belirlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Tayland'ın başkenti Bangkok'da gerçekleştirilen ERRA Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Ermenistan, Kuzey Makedonya, Tayland ve Macaristan'ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, EPDK Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek'in yanı sıra, Avusturya'dan Dietmar Preinstorfer, Tayland'dan Sudharma Yoonaidharma, Kuzey Makedonya'dan Adrijana Nelkova-Chuchuk ve Macaristan'dan Pal Sagvari Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. ERRA Genel Kurulu ayrıca, yönetim kurulu üyelerinden Adrijana Nelkova-Chuchuk'u ERRA Başkanlığına; Pal Sagvari'yi ise ikinci kez ERRA Başkan Yardımcılığına seçti.

ERRA Genel Kurulunda ayrıca, birliğin mali tabloları ile iki yıllık iş planı ibra edilirken, 2025-2030 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Planı da kabul edildi.