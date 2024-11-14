EPDK’dan Ar-Ge’ye 5 milyar TL destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, elektrik dağıtım şirketlerine son 5 yılda 5 milyar TL Ar-Ge bütçesi ayırdıklarını, 600'e yakın proje başvurusunun 182'sinin desteklendiğini açıkladı. Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle 5'incisi düzenlenen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"nda yaptığı konuşmada, enerji sektörünün her zamankinden daha dinamik bir süreçten geçtiğini belirtti.Şatıroğlu, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve enerji depolama alanında çığır açacak fikirler ile cesur girişimcilik ruhunun bu sektörde aktif bir şekilde devreye girmesi mümkün olabilecektir" dedi.EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş ise elektriğin kesintisiz, kaliteli, sürekli, çevreyle uyumlu ve en önemlisi de ekonomik şekilde tedarik edilmesinin temel amaç olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda yaklaşık 10 yıldır enerji sektöründe köklü bir dönüşüme geçmiş bulunmaktayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini ve tüketim sürecindeki payını artırmak için uğraşıyoruz. Bu noktada Ar-Ge faaliyetlerinin önemi artıyor" diye konuştu.Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz de, "Önceki dört program kapsamında toplam 600 başvuru alındı, bunların 182'si desteklendi. Desteklenen 182 girişimci şu anda 1.200 kişilik istihdam sağlıyor ve 34 girişimci yurt dışına açılma başarısı gösterdi. Bu girişimler, yılda 145 milyon dolar ciro yaparak şirket değerlerini 400 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başardı" diye konuştu.