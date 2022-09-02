EPDK’den tarımsal sulama ve hayvancılıkta elektrik kolaylığı sağlayan karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan bilgiye göre, tarımsal sulama ve hayvancılık abonelerinin enerji kullandığı alanların tarlaların veya büyük tarım bölgelerinin içinde olması ve bazı durumlarda başka arazilerden geçmesi nedeniyle elektriğe ulaşımda problemler yaşanıyordu.

Söz konusu problemlerin aşılması ve tarımsal sulama abonelerinin elektriğe ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla ana enerji hattını dağıtım şirketinin yapması ve abonelerin de bu hatlardan yararlanabilmesi karara bağlandı.

Böylece, tarımsal sulama abonelerinin bir başkasının hattına bağlanma ve diğer izin süreçleri ortadan kaldırılarak, direkt olarak dağıtım şirketi hattından enerji alabilir hale gelmesi sağlanacak.

TEKNİK GEREKLİLİK SAĞLANMASI HALİNDE SADECE 200 METRELİK KISMIN BAĞLANTI BEDELİ ÖDENECEK

İlgililer enerji tedariki için elektrik dağıtım şirketine başvuracak ve dağıtım şirketine ait hattan bağlantı alacak.

Ayrıca, teknik gereklilik sağlanması halinde mesafeye bağlı kalmadan mücavir alan dışına alçak gerilimden bağlantı görüşü verilebilecek ve aboneler sadece 200 metrelik kısmın bağlantı bedelini karşılayacak.

Karar, yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.