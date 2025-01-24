Erkeklerin dul maaşına zam

Memur ve SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı ilk altı aylık zam oranları belirlenirken, erkeklerin de dul maaşlarında artış gerçekleşti.

Memur emeklilerinde gerçekleşen yüzde 11.54'lük zamla birlikte yüzde 75 oranında dul maaşı alan memur emeklisi erkekler de 14 bin 713 TL alacak.

Yüzde 75 dul maaşı alan SSK ve Bağ-Kur'lu erkeklerin de eline 10 bin 852 TL geçecek.

Mevcut mevzuata göre kadın ve erkek vatandaşlar, dul maaşı alabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eşitlik ekseninde gerçekleştirdiği bu ödemelerin hangi şartlarda gerçekleşeceğine ilişkin merak edilenler şöyle:

Dul maaşı hangi şartlarda alınabiliyor?

4/a SSK statüsü için vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1900 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilir.

4/b Bağ-Kur ve 4/c Emekli Sandığı statüsü için vefat eden eşin en faz 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilir.

Dul maaşı bağlanan erkeklerin erkek çocuklarına da yetim maaşı bağlanabilir mi?

Erkeklere ölen eşinden dolayı dul maaşı bağlanabildiği gibi 18 yaşından küçük veya orta öğrenimde 20, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurmamış erkek çocuğuna da yetim aylığı bağlanabiliyor.

 Dul maaşları nasıl hesaplanıyor?

Dul maaşları, vefat eden eşin Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olması ve aldığı maaşın oranına göre hesaplanıyor. Eşin maaşının belirli bir yüzdesi dul eşe ödenir. Ayrıca dul maaşı alma yüzdesi çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Dul maaşları ne kadar oldu?

Memur ve SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı ilk altı aylık zam oranları belirlenirken, erkeklerin de dul maaşlarında artış gerçekleşti. Memur emeklilerinde gerçekleşen yüzde 11.54'lük zam artışıyla birlikte yüzde 75 oranında dul maaşı alan memur emeklisi 14 bin 713 TL alacak. Yüzde 50 ranında dul maaşı olanlar 9.808 TL ve yüzde 25'lik yetim maaşı ise 4.904 TL olacak.

 SGK ve Bağ-Kur'lu dul maaşlarında durum ne?

Yüzde 75 dul maaşı alan erkek SSK ve Bağ-Kur'luların eline yüzde 15.75'lik zam doğrultusunda 10 bin 852 TL geçecek. Yüzde 50 oranında dul maaşı alanlar 7 bin 234 TL, yüzde 25 oranında yetim maaşı alanlar da 3 bin 617 TL maaş alacak.

 Başvuru süreci nasıl olacak?

Dul maaşı almak isteyen erkek vatandaşlar, istenilen belgelerle birlikte SGK il müdürlüklerine başvuru yapmak zorunda. Başvuruda vefat eden eşin sigorta bilgileri ve pirim ödeme geçmişi detaylı olarak SGK'ya bildirilecek. Yapılan inceleme sonucu maaşlar bağlanacak.





HEM ERKEKLER HEM KADINLAR DUL MAAŞI ALABİLİR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erkeklerinde dul maaşı alabileceğine ilişkin olarak "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir" açıklamasını yaptı. SGK, 2008 öncesi; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmadığını ve bu hususta yeni bir düzenleme bulunmadığını kaydetti. SGK, çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşe yüzde 50 oranında, çalışmayan, kendi aylığını almayan ve aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşe ise yüzde 75 oranında maaş bağlanacağını kaydetti.