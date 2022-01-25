Eroğlu mobilya sektörüne desteğini artıracak

TASARIM ve dekorasyon sektörüne 2019 yılından bu yana büyük yatırımlar yapan Eroğlu Holding, Skyland HOM Dekorasyon Merkezi ile TÜYAP Fuar Merkezi
'nde düzenlenen "IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'ndaki" yerini aldı. Skyland HOM Dekorasyon Merkezi'ndeki Mete Bronz, Casa, By Kepi, Estetik Decor, Stella Mobilya
, Evist-Evada Tekstil, Fuga Mobilya
, Ersa Mobilya
, Sit Design, Hamm Mobilya
, Norde, Lucea ve D'Artiest'e-Ermasa Mobilya
'nın bulunduğu 13 farklı marka, 8. Hall'de mobilyadaki yeni trendleri ve gelecek temalarını sergileyecek. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan mobilya sektörüne desteklerinin artarak süreceğini belirtti.