Eron Group: “Türkiye’de Çevre Dostu İnşaat Malzemeleri Kullanımı Artıyor”

Eron Group'un Mersin'de faaliyet gösteren bir inşaat firması olduğunu belirten Polat, "Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak, projelerimizde sürdürülebilirlik ve çevre faktörlerini gözetiyoruz. Yeşil binaların yaygınlaştırılması, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konular, iş yapma şeklimizin ayrılmaz bir parçası hale gelmiştir. Bu sayede, inşaat sektöründe çevre dostu uygulamaların artması için öncülük etmek istiyoruz" dedi.

Ercan Polat ayrıca, çevre dostu malzemelerin kullanımının sadece çevre için değil, aynı zamanda proje sahipleri ve son kullanıcılar için de uzun vadeli ekonomik faydalar sağladığını vurgulayarak, "Enerji verimliliği sağlayan çevre dostu malzemeler, işletme maliyetlerini düşürürken aynı zamanda konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Bu da projelerimizin hem çevreye hem de sahiplerine değer katmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Eron Group'un çevre dostu inşaat malzemelerinin kullanımını daha da artırarak sektörde örnek bir konum elde etmeyi hedeflediğini belirten Polat, "Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla, inşaat sektöründe çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam ederek, çevre dostu inşaat anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyoruz" şeklinde ifadelerini tamamladı.

Eron Group'un çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı, sektörün geleceği için önemli bir örnek teşkil ediyor. Her projede çevre dostu uygulamaları hayata geçirerek, çevre bilinci yüksek ve sürdürülebilir projelere katkı sağlamayı sürdürüyor.

"ilandır"