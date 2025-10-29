Erzurum’a 7 milyar TL’lik yatırım

Turkuvaz Medya, şehirlerin ekonomi nabızlarını yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehrin Ekonomisi" etkinliği Erzurum'da yapıldı. Kentin önde gelenleri ve iş insanlarını bir araya getiren etkinlikte Erzurum ekonomisi masaya yatırıldı. Programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un yolların, suların ve medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olduğunu söyledi. 2025'in ilk yarısında bölgedeki turizm kredilerinde Erzurum'un lider konuma yükseldiğini aktaran Vali Çiftçi, "Öte yandan 2. Organize Sanayi Bölgesi yeni alanında faaliyete başladı. Yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu yatırım tamamlandığında, inşallah 8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve bölgemizin yeni bir cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

20 FARKLI KARAYOLU

Şehre altyapı yatırımlarının da hızlandığına dikkat çeken Çiftçi, "Toplam yatırım bedeli 43 milyar lirayı bulan 20 farklı karayolu ve tünel projesi ile Erzurum, bir geçiş noktası değil bölgesel bir lojistik dağıtım üssü haline gelecek. Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Kop Dağı, Dallıkavak ve Kırık Tünelleri Erzurum'un ticari damarlarını açan atardamarlar" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dijital dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyledi. Etkinlikte A Haber Spikeri Merve Tepe moderatörlüğündeki panelde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Palandöken Kayak Merkezi Müdürü Selim Bağrıyanık tarafından "Üreten Şehir Erzurum İhracat, Kış Turizmi, Tarım ve İş Dünyası'nın Beklentileri konuşuldu.