ESGEP ile Esenler’de 28 tekstil atölyesi iyileştirildi

'SADECE İSTANBUL DEĞİL DÜNYAYI GİYDİRİYORUZ'

Sadece İstanbul'u değil dünyayı giydirdiklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Biz mümkün olduğu kadar tekstil atölyelerinin değiştirilmesiyle ilgili devletin imkânlarını ortaya koyan bir çalışma ortaya koymamız gerekir. Bu çerçevede bir proje hazırlama yaparak Kalkınma Ajansı'na sunduk. Kalkınma Ajansı da bu projeye destek verme konusunda olumlu baktılar. Gerçekten pandemi şartları olmasaydı bu performans çok daha yüksek performans seyrederdi. Bu aslında bir başlangıç. Esenler'de şu anda tekstil atölyelerine girdiğinizde dünyanın en önemli markalarını yapıldığını görüyorsunuz. Sadece İstanbul değil dünyayı giydiriyoruz" diye konuştu.